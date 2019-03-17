Россия и США обсудят ситуацию в Венесуэле

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс встретится с замглавы МИД России Сергеем Рябковым 19 марта, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча состоится в Риме.

«Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство Мадуро», — сказал Рябков «Интерфаксу».