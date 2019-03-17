Россия и США обсудят ситуацию в Венесуэле

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс встретится с замглавы МИД России Сергеем Рябковым 19 марта, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча состоится в Риме.
«Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство Мадуро», — сказал Рябков «Интерфаксу».По его словам, российская сторона на предстоящих консультациях «будет настойчиво и последовательно объяснять и искать путь вперед, как мы можем содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога».
Между тем опрос венесуэльской компании Meganalisis, результаты которого приводит газета El Nacional, показал, что 88,9% жителей Боливарианской республики хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. Противоположного мнения придерживаются 8,8% граждан, еще 2,2% не смогли ответить на вопрос, передает «КоммерсантЪ». На закрытый вопрос о том, кого участники исследования считают лидером страны, 63,3% ответили, что самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, не определились 22,5%, Мадуро — 5%, еще 9,1% опрошенных не устраивают оба политика.