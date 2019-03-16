Гуайдо заявил о контроле над нефтекомпанией Citgo

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что контролирует подразделение венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в США Citgo.
«Они хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив», — написал он в Twitter.Как пишет «КоммерсантЪ», в феврале Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая Гуайдо, назначила временных членов правления PDVSA и Citgo. Верховный суд Венесуэлы, подконтрольный Николасу Мадуро, аннулировал это решение. 23 февраля Citgo приняла новый совет директоров.