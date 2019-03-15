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Канада ввела санкции против России

15.03.2019

Канада ввела санкции в ответ на действия России в Керченском проливе и в Крыму. Под них попадают 114 физических лиц и 15 компаний.

Среди них фигурируют глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов. Что касается компаний, то, как передает «Интерфакс», в списке присутствуют «Сухой», «МиГ», «Туполев», «Стройгазмонтаж», «Силовые машины».

«У канадских властей, судя по всему, появилась патологическая «санкционная зависимость», от которой они не могут избавиться. Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские «черные списки» северный сосед США старается даже в чем-то «перещеголять» своего «большого брата», — прокомментировали канадские санкции в МИД России.

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