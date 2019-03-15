Канада ввела санкции против России

Среди них фигурируют глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов. Что касается компаний, то, как передает «Интерфакс», в списке присутствуют «Сухой», «МиГ», «Туполев», «Стройгазмонтаж», «Силовые машины».
«У канадских властей, судя по всему, появилась патологическая «санкционная зависимость», от которой они не могут избавиться. Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские «черные списки» северный сосед США старается даже в чем-то «перещеголять» своего «большого брата», — прокомментировали канадские санкции в МИД России.