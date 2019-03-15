Дмитрий Гудков: надо помнить

145 дней. Столько из-за сегодняшнего решения «суда» должна провести под домашним арестом Настя Шевченко.

Ей нельзя гулять, провожать детей в школу, общаться с людьми лично и по телефону.

«Применение более мягкой меры, – как заявил следователь, – невозможно ввиду тяжести преступления против основ конституционного строя».

Тяжесть – это, напомню, участие в дебатах и анонс школы мундепов.

Такая страшная тяжесть, что, пока Настя ехала в больницу к своей умирающей дочери, следователь позвонил ей несколько раз с вопросом, не свернула ли она в сторону Украины.

Сегодня суд догадался о новом коварном плане: скрыться в «одной из стран ЕС». С изъятым загранпаспортом это сделать очень легко, известное дело.

Не надо проклятий в адрес всех этих судей и следователей. Просто холодная ненависть и обещание помнить. Помнить имя судьи Владимира Абрамова. Имя следователя Александра Толмачева. Помнить и действовать по закону – по статье 305 УК РФ, наказывающей за неправосудные приговоры. До 10 лет лишения свободы. Всем тем, кто не нашел в себе не только мужества, но просто ничего человеческого.