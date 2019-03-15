Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко суд продлил домашний арест

15 марта суд в Ростове-на-Дону продлил Анастасии Шевченко еще на три месяца домашний арест. Об этом «МБХ медиа» сообщил общественный активист Николай Шатунов, присутствовавший в зале суда.

В ходатайстве следователя говорилось, что Шевченко может скрыться за границей, так как у нее есть загранпаспорт. Защита отмечала, что загранпаспорт был изъят еще при обыске.

Члена федерального совета «Открытой России» Анастасию Шевченко обвиняют в участии в «нежелательной организации». 21 января против нее возбудили первое в стране уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Вину активистка не признала. С тех пор по решению суда она находится под домашним арестом.