Володин призвал взыскать с Украины компенсацию за 25-летнюю «аннексию» Крыма

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал 25-летний период нахождения Крыма в составе Украины аннексией и предложил взыскать с соседнего государства компенсацию за эти годы. Такое заявление он сделал, выступая на совместном заседании Совета Думы и Государственного совета Крыма в Симферополе, сообщает агентство «Крыминформ».

Володин предложил поручить профильным комитетам Госдумы и Госсовета Крыма проанализировать, сколько потеряла экономика полуострова за счет, как он заявил, разрушительной политики Украины, которая насаждалась в Крыму. «Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя — фактически аннексия, — сказал он. — Через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это».

Володин предложил российской делегации парламентской ассамблеи в Совете Европы рассказать об этой позиции Евросоюзу: «Предлагаю поручить комитету по экономической политике вместе с другими комитетами с нашими коллегами из Госсовета Крыма, профильным комитетом этим вопросом заняться не откладывая».