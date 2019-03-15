Леонид Волков: Лучше бы Минприроды молчало

Минприроды оценило запасы нефти в РФ в 40 трлн рублей (в нынешних ценах), газа — в 11 трлн рублей. Пропагандисты получили темник радоваться: вот как у нас много запасов! Никакие санкции нам не страшны! Ну и так далее.

Кхгм.

Лучше бы Минприроды молчало, право слово.

Объем госзакупок в России — около 26-27 трлн рублей в год. По официальным данным (Счетная палата РФ) примерно 20% этих денег расхищается; в реальности, конечно, больше (есть секторы экономики, где норма отката доходит до 70%), но даже официальные данные предполагают, что воруют не менее 5-6 трлн рублей в год.

Отток капитала из России — около 60 млрд долларов в год, это порядка 4 трлн рублей; опять же — по официальным данным. Это, конечно, вершина айсберга, реально через всякие там ландроматы, серые схемы и просто в портфелях наличными выводят гораздо больше. Интересно (и неслучайно), что объемы воровства по порядку величин близки объемам оттока. Воры ж не идиоты хранить награбленное в России, то, что остается в России в виде дворцов и поместий — это так, глазурь на торте; основная же масса украденного бабла немедленно направляется в более надежные юрисдикции.

Но в любом случае даже по самым консервативным оценкам выходит, что нефти и газа осталось буквально на 9-10 лет грабежа, а если принять, что официальные данные занижены вдвое (думаю, это реалистично) — то на 4-5 лет.

То есть как раз до 2024 года.

Думаю, в этом и есть их план.

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