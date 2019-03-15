Спустя три года СК отказал в возбуждении дела о взломе аккаунтов оппозиционеров

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о взломе аккаунтов в мессенджере Telegram, принадлежащих Олегу Козловскому и Георгию Албурову, который произошел три года назад. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, пишет «Медуза».

Аккаунты сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и на тот момент директора НКО «Образ будущего» Олега Козловского взломали 29 апреля 2016 года. Неизвестные смогли отключить SMS-оповещения на их мобильные номера и получили доступ к их Telegram-аккаунтам. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров тогда заявлял, что это могло произойти в результате давления российских спецслужб на операторов сотовой связи.

Адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов обратился в интересах Козловского в СКР с заявлением о преступлении. Три года он добивался хотя бы какого-то ответа следователей. 14 марта он получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.