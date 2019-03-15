Facebook и Twitter удаляют видео со стрельбой в Новой Зеландии

Представители соцсетей Facebook и Twitter заявили в пятницу, что удаляют контент с массовыми расстрелами в двух новозеландских мечетях, в результате которых погибли по меньшей мере 49 человек и более 20 ранены. Подозреваемый транслировал в Facebook нападение на одну из мечетей в городе Крайстчерч после публикации «манифеста», в котором он осудил мигрантов, пишет Reuters.

«Полиция предупредила нас о видео на Facebook вскоре после начала прямой трансляции, и мы быстро удалили как аккаунты стрелка в Facebook, так и в Instagram, а также видео», — написали представители Facebook в Twitter.

В Twitter сказали, что у соцсети есть «специальная команда для работы в чрезвычайных ситуациях». «Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы облегчить их расследование», — сказано в сообщении представителей Twitter. В YouTube Alphabet Inc также заверили, что «они бдительно следят за удалением любых насильственных материалов».