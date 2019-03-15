Депутата Госдумы задержали по делу о взятке в 3,4 млрд рублей

В Екатеринбурге Следственный комитет просит суд арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, его обвиняют в получении взятки в размере около 3,4 млрд рублей.

Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказал ТАСС адвокат Игорь Трунов. Белоусов вину в получении взятки не признает.

6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности. По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Белоусов совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга «Автобан» взятку в размере почти 3,4 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено в 2017 году по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.