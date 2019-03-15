Liza Alert: геолокация «112» не работает

10 марта 2019 года в городе Борисоглебске Воронежской области в лесу насмерть замерзла 15-летняя девочка. Вечером она встречалась с друзьями, ушла от них, оказалась в лесу. Ночью она позвонила по номеру 112 с просьбой помочь, сказала, что плохо себя чувствует и что она находится возле понтонного моста. Диспетчер установила примерное местонахождение девочки и направила к ней скорую помощь. Врачи не нашли ее и уехали. Больше ребенка никто не искал. Спустя двое суток неподалеку от трассы было найдено тело девочки, погибшей, по данным экспертизы, от переохлаждения.

Ведется следствие, проводится правовая оценка действий диспетчера единой диспетчерской службы, принявшего звонок, медиков скорой помощи, опекуна девочки. Но главный вопрос, который возникает у тех, кто видит эту новость – как же так получилось, ведь теперь система «112» может быстро и точно определять местоположение звонившего, об этом так много писали и говорили в СМИ?

Действительно, 1 января 2016 года Минкомсвязи РФ издал приказ №607 «Об утверждении правил определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», и порядка предоставления и объема информации, необходимой для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Согласно этому приказу с 1 мая 2017 года при звонке на номер экстренных оперативных служб «112» координаты местоположения вашего телефона будут доступны спасателям. Естественно, СМИ сообщили радостную (особенно радостную для нас, поисковиков) новость: наконец-то наступил 21 век, и вам, если вы попали в аварию, больше не надо будет бегать вдоль трассы и искать ближайший километровый столб, а в лесу, если вы потерялись, нужно будет просто позвонить в 112 и спокойно ждать помощи, которая вот-вот придет!

На сайте областной думы той же Воронежской области висит новость от 30 октября 2017 года о том, что депутаты думы согласовали выделение средств на эту систему, и она заработает в области в декабре 2017.

«Теперь в «системе-112» будут определяться координаты, откуда осуществлялся вызов. Это очень важно, потому что не всегда человек, находящийся в критической ситуации, может сообщить свое местонахождение. К тому же с телефонными хулиганами бороться будет легче, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов».

С тех пор прошло больше года. Ничего не изменилось. Ни в Воронежской, ни в какой-либо другой области. Люди по-прежнему теряются, попадают в экстремальные ситуации, звонят в 112 и просят о помощи, отмораживают конечности, становятся инвалидами и умирают, не дождавшись спасателей, потому что данные о местоположении приходят с огромными погрешностями и зачастую только сбивают с толку оперативные службы.

Почему так происходит?

Олег Леонов, руководитель направления «обучение» «Лиза Алерт», координатор отряда, специалист по выводу из леса по телефону:

«При звонке на 112 в некоторых регионах (далеко не во всех!) у оператора высвечивается местоположение звонящего абонента. Но оно достаточно точное (в пределах 200-300 метров) только в том случае, если человек звонит из помещения, в котором он находится несколько часов. Если он двигается по городу, точность будет гораздо ниже. Если же человек двигается за городом, то у диспетчера 112 получится уверенно определить лишь район области, и погрешность может составлять 10 и более километров, что никак не поможет в поиске звонившего. И то, что точность настолько низкая, порой не знают сами диспетчеры 112. Поэтому заниматься обработкой таких заявок должны специально обученные люди, и задача диспетчера – быстро передать им заявку. Люди, обученные по телефону локализовывать и выводить потерявшегося человека, есть в ПСО «Экстремум» и «Лиза Алерт». Если бы заявка была передана им, мы бы быстро определили местонахождение девочки и направили бы туда поисковые группы... В московской службе 112 есть высококвалифицированные специалисты, владеющие необходимыми навыками для локализации пропавшего по телефону, но 112 не имеет возможности переключаться с региона на регион. Системное решение проблемы заключается в принятии специального закона, который позволил бы с высокой точностью определять местоположение потерявшегося человека. Мы давно говорим об этом, мы передавали свои предложения в Госдуму, предлагали свое экспертное участие, но нас пока не слышат. Но мы будем продолжать наши попытки внести поправки в существующие законы «О связи», «Об оперативно-розыскной деятельности», в технические регламенты и существующие законопроекты».

Сколько еще людей умрут до того, как это произойдет, с мобильными телефонами в руках, не дождавшись помощи?