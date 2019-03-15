Крупнейшие российские банки прорабатывают совместную защиту от санкций

Крупнейшие российские банки совместно с Минфином и Центробанком готовят схему согласованных действий на случай введения санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, которые знакомы с процессом.

В прошлом году сенаторы США предложили новый законопроект о санкциях, который предполагает блокировку и запрет на сделки со всеми активами в США российских банков. В законопроекте упоминались Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», — сказал Reuters высокопоставленный чиновник.

Есть два ключевых риска — отключение от системы межбанковских сообщений SWIFT и ограничение валютных операций. В первом случае банки задействуют систему обмена финансовыми сообщениями ЦБ. На случай ограничения валютных операций прорабатываются несколько сценариев. Среди возможных — использование взаимных корреспондентских счетов. Крупнейшие российские банки, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, имеют такие счета в ряде иностранных банков, включая Citibank и JPMorgan.

Если банк окажется в санкционном списке SDN, то не сможет проводить внешние транзакции в долларах США. В этом случае будут использованы валютные корсчета, которые у банков уже есть, или будут открывать новые. «То есть они будут эти доллары гнать внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет, например, в Citi», — говорит источник в иностранном банке. Он уточняет: «Но все равно кто-то один из этой цепочки должен иметь корсчет в долларах в Citi или JPMorgan, им нужно будет все равно делать какие-то внешние платежи и иметь поступления, мостик должен быть».

Другие варианты предусматривают предоставление валюты Банком России «чистому банку», не попавшему под санкции, чтобы тот распределил ликвидность по системе, или напрямую банку, попавшему под санкции, но тогда регулятор сам может угодить под ограничительные меры.