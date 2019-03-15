Газпромбанк вышел из проекта с венесуэльской PDVSA

Газпромбанк избавился от участия в совместном предприятии с PDVSA Petrozamora. Банк владел 17% в GPB Global Resources, которой, в свою очередь, принадлежит 40% в Petrozamora. «В результате Газпромбанк на сегодня не имеет инвестиционных проектов в Венесуэле», — заявил представитель банка, передает «КоммерсантЪ».

Petrozamora — одно из крупнейших СП с иностранным капиталом в Венесуэле, его добыча в 2017 году составила 102,2 тыс. баррелей в сутки. По данным Reuters, ГПБ вышел из Petrozamora «в начале года». В конце января США ввели новый пакет санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. 11 марта под санкции за связь с Венесуэлой попал «Еврофинанс Моснарбанк», в котором у ГПБ и ВТБ по 25%, остальное у венесуэльского Fondo de Desarrollo Nacional.