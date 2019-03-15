В Архангельской области экскаватор протаранил блокпост экоактивистов

В Архангельской области пострадал один из активистов, который выступает против строительства мусорного полигона в Шиесе. В ночь на пятницу экскаватор попытался прорваться через пост протестующих, преграждающий дорогу строительной технике к месту работ. За ним шли грузовики, сообщает портал 29.ru.
«Насколько я знаю, они, рабочие, открыли ворота, сдвинули экскаватором вагончик, в котором находился вахтовик. Прямо вместе с человеком сдвинули. А рядом там находился еще один активист, его придавило ковшом этого экскаватора. Следом шли «Скании», — рассказала порталу активистка Светлана Бабенко.