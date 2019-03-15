Число погибших в Новой Зеландии возросло до 49 человек

Число погибших в результате стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч увеличилось до 49 человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, что одному из задержанных предъявили обвинение в убийстве. 16 марта он предстанет перед судом, передает RTVI.
Всего полиция задержала четверых подозреваемых: троих мужчин и одну женщину.
Полиция также обнаружила и обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях нападавших, отмечает «Интерфакс».После нападения уровень национальной угрозы в Новой Зеландии был поднят с низкого до высокого. Жителей города попросили не покидать свои дома, а в местном аэропорту отменили все прибывающие и отбывающие рейсы. Кроме того, в Крайстчерч были направлены дополнительные силы полиции.