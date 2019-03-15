ФОМ: присоединение Крыма считают полезным менее половины россиян

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что подавляющее большинство россиян одобряет присоединение Крыма — 79%. Но доля тех, кто считает, что присоединение полуострова принесет России скорее пользу, снизилась с 67% до 39%, а доля считающих сопоставимыми пользу и вред выросла с 15% до 39%, пишут «Ведомости». Более 60% респондентов считают, что присоединение полуострова не сказалось на их жизни и жизни их близких, среди оставшихся о положительных и отрицательных последствиях заявили по 14%.

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство крымчан положительно относятся к решению о вхождении полуострова в состав России: вновь проголосовали бы за «воссоединение с Россией» 89% (среди молодежи до 24 лет — 75%), за сохранение Крыма в составе Украины — 3% (среди молодежи — 9%). 72% жителей полуострова считают, что вхождение в состав России положительно повлияло на их жизнь, отрицательно — 7% (среди молодежи — 62% и 11% соответственно).

«Ведомости» отмечают, что по данным Росстата, в 2015–2018 годах номинальная зарплата в Крыму выросла на 30%, в Севастополе — на 42% (в среднем по России — на 28%). Среднедушевой доход увеличился на 42% в Крыму и на 50% в Севастополе, тогда как в среднем по стране — всего на 7%.