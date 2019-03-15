Павел Чиков: 5 шагов против пыток

1. Поднять из архивов все отказные материалы по заявлениям о насилии со стороны сотрудников полиции, ФСИН и ФСБ за последние три года. При наличии медицинских документов, описывающих телесные повреждения, и готовности пострадавшего подтвердить первоначальные показания, возбудить уголовные дела о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Это будет примерно пятикратный рост числа таких уголовных дел — с 1000 до 5000 в течение года.

2. Увеличить штатную численность специальных подразделений СКР по расследованию должностных преступлений сотрудников правоохранительных органов в 10 раз — до 400-500 следователей. Такие отделы должны появиться в каждом региональном управлении СКР. Дела указанной категории должны расследоваться только следователями этих отделов. Ничем другим они заниматься не должны.

3. Последующие 5 лет возбуждать уголовные дела в автоматическом режиме (как это делается при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти) при наличии этих двух условий — медицинские документы с подтверждением телесных повреждений и заявление пострадавшего о применении к нему насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Это позволит добиться осуждения примерно 25 тыс. силовиков за пытки. Основная масса осужденных будет из МВД и ФСИН.

4. Судьи должны получить разъяснения Верховного суда РФ, что по делам этой категории тяжких преступлений при постановлении обвинительного приговора наказание должно быть связано с реальным лишением свободы в силу особой общественной опасности деяния, если потерпевшему причинен вред здоровью любой степени тяжести. Сроки не должны быть большими, это могут быть 1-2 года. Условное осуждение и иные виды наказания могут применяться лишь в случаях применения насилия, не повлекшего вреда здоровью.

5. Судьи также должны получить разъяснения о назначении компенсаций потерпевшим от должностных насильственных преступлений в размере, соответствующем практике Европейского суда по правам человека. А именно, при насилии, не повлекшем вреда здоровью, 700 тыс. – 1 млн. рублей; в случае легкого или средней тяжести вреда здоровью — от 1 до 2 млн рублей. При тяжком вреде здоровью либо гибели потерпевшего в результате пыток — от 3 до 6 млн рублей. Ответчиком по таким искам должно быть соответствующее ведомство, в котором служил осужденный сотрудник.

Пишу это как руководитель группы юристов, 17 лет занимающейся преследованием силовиков за пытки, которая добилась осуждения 200 сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ.

Через 5 лет никаких пыток в России не будет.