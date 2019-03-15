Павел Чиков: 5 шагов против пыток

1. Поднять из архивов все отказные материалы по заявлениям о насилии со стороны сотрудников полиции, ФСИН и ФСБ за последние три года. При наличии медицинских документов, описывающих телесные повреждения, и готовности пострадавшего подтвердить первоначальные показания, возбудить уголовные дела о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Это будет примерно пятикратный рост числа таких уголовных дел — с 1000 до 5000 в течение года.
2. Увеличить штатную численность специальных подразделений СКР по расследованию должностных преступлений сотрудников правоохранительных органов в 10 раз — до 400-500 следователей. Такие отделы должны появиться в каждом региональном управлении СКР. Дела указанной категории должны расследоваться только следователями этих отделов. Ничем другим они заниматься не должны.
4. Судьи должны получить разъяснения Верховного суда РФ, что по делам этой категории тяжких преступлений при постановлении обвинительного приговора наказание должно быть связано с реальным лишением свободы в силу особой общественной опасности деяния, если потерпевшему причинен вред здоровью любой степени тяжести. Сроки не должны быть большими, это могут быть 1-2 года. Условное осуждение и иные виды наказания могут применяться лишь в случаях применения насилия, не повлекшего вреда здоровью.
5. Судьи также должны получить разъяснения о назначении компенсаций потерпевшим от должностных насильственных преступлений в размере, соответствующем практике Европейского суда по правам человека. А именно, при насилии, не повлекшем вреда здоровью, 700 тыс. – 1 млн. рублей; в случае легкого или средней тяжести вреда здоровью — от 1 до 2 млн рублей. При тяжком вреде здоровью либо гибели потерпевшего в результате пыток — от 3 до 6 млн рублей. Ответчиком по таким искам должно быть соответствующее ведомство, в котором служил осужденный сотрудник.
Пишу это как руководитель группы юристов, 17 лет занимающейся преследованием силовиков за пытки, которая добилась осуждения 200 сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ.
Через 5 лет никаких пыток в России не будет.Источник