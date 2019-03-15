Правительство предложило «Победе» вместо Boeing купить российские МС-21

Правительство России рекомендовало авиакомпании «Победа» рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо 30 лайнеров Boeing 737 MAX.Правительственная комиссия одобрила лизинг 20 Boeing. А вопрос о покупке еще 30 подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова не одобрила, пишут «Ведомости». При этом подкомиссия Борисова рекомендовала «Победе» рассмотреть покупку вместо Boeing 30 российских среднемагистральных судов МС-21. А «Аэрофлоту» рекомендовано пересмотреть график поставок заказанных МС-21 с учетом интересов «Победы».
ОАК планирует начать серийный выпуск МС-21 с 2021 года, сейчас лайнер проходит сертификацию.