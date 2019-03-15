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В «Роснефти» назвали «бабьими сплетнями» информацию об инвестициях в Венесуэлу $9 млрд

15.03.2019

В «Роснефти» отреагировали на опубликованное расследование агентства Reuters, в котором утверждалось, что российская госкомпания вложила в венесуэльские нефтяные проекты около $9 млрд, но еще не покрыла расходы. Как заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, эта информация не соответствует действительности. «Их цифры ни на чем не основаны, по фактуре — это дешевое вранье и бабьи сплетни», — подчеркнул он.

Леонтьев также отметил, что агентство Reuters в последнее время готовит «откровенно провокационные» публикации в отношении компании.

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