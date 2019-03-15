На Байкале приостановлено строительство завода по производству воды

Решением суда строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено с 15 марта до устранения выявленных нарушений. В суд обращалась Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Проверка строящегося объекта показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства. Разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», — говорится в сообщении правительства Иркутской области.



Первая очередь завода должна быть введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года инвесторы планируют выйти на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Ранее также сообщалось, что общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд руб., напоминает «Интерфакс».

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Они считают, что предприятие нанесет экологический ущерб озеру.