В результате стрельбы в мечетях Новой Зеландии погибли десятки человек

В двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, погибли, по последним данным, 40 человек, десятки ранены. Полиция задержала четверых человек, среди них трое мужчин и одна женщина, сообщает BBC.

Власти посоветовали закрыть все мечети после произошедшего. Все школы в Крайстчерч уже закрыты. В заявлении для нации премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что детали еще не ясны, но это «один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии».

Пока неизвестно, сколько было стрелков, но сообщается, что одним из них был австралиец, который написал в соцсети манифест с изложением своих намерений. В нем он поддерживает крайне правую идеологию, теорию превосходства белой расы.

Появилась видеозапись, якобы снятая стрелком в то время, когда он убивал своих жертв. Полиция призвала общественность не делиться такими материалами онлайн. Кроме того, местным жителям настоятельно рекомендовали не покидать своих домов. Расследование продолжается.