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Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю

15.03.2019

По данным израильских  СМИ, которые ссылаются на ЦАХАЛ, в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа, сообщает Интерфакс. Одна ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол", другая то ли упала в незаселенной местности, то ли в море — сообщения противоречивые. Одни источники сообщают, что ракеты иранского производства, другие , что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, которые производит движение ХАМАС. Дальность этих ракет — 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве, пишет Интерфакс. Это первая после 2014 года ракетная атака на Израиль. В Тель-Авиве звучали сирены, люди вынуждены были спуститься в бомбоубежище. Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху собрал срочное совещание своего кабинета. 

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