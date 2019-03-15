Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю

По данным израильских СМИ, которые ссылаются на ЦАХАЛ, в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа, сообщает Интерфакс. Одна ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол", другая то ли упала в незаселенной местности, то ли в море — сообщения противоречивые. Одни источники сообщают, что ракеты иранского производства, другие , что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, которые производит движение ХАМАС. Дальность этих ракет — 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве, пишет Интерфакс. Это первая после 2014 года ракетная атака на Израиль. В Тель-Авиве звучали сирены, люди вынуждены были спуститься в бомбоубежище. Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху собрал срочное совещание своего кабинета.