Британский парламент поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента одобрила перенос выхода страны из Евросоюза с 29 марта на более поздний срок. За это проголосовали 412 депутатов, против — 202, передает BBC.

Премьер Тереза Мэй сказала, что Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если парламентарии одобрят предложенное ею соглашение по выходу из ЕС. Если они снова отклонят ее сделку, то она будет добиваться более длительной отсрочки, но любая задержка должна быть согласована с 27 другими государствами-членами ЕС.Ранее на этой неделе Палата общин сначала во второй раз провалила проект соглашения о выходе, а затем запретила выход из ЕС без какого-либо соглашения.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, выступая после голосования в четверг, сказал, что выход из тупика он видит в новом соглашении с ЕС, основанном на предложениях лейбористов. Лейбористы предлагают сохранить более тесные отношения с ЕС, чем предполагает правительство тори во главе с Терезой Мэй.

Евросоюз решит, соглашаться ли с просьбой Британии об отсрочке, на саммите 21-22 марта.