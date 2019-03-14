Главу штаба Навального в Волгограде оштрафовали за коллаж «Родины-матери» с зеленкой

Глава штаба Алексея Навального в Волгограде оштрафован на 200 тыс. руб. по уголовному делу о «публичном осквернении символов воинской славы России».

В конце марта 2017 года перед визитом Навального в Волгоград и открытием в городе его штаба сторонники оппозиционера разместили в одной из социальных сетей отредактированное фотоизображение скульптуры «Родина-мать зовет!», закрашенное зеленым цветом. Позже следователи доказали, что фото в сеть попало с компьютера, принадлежащего Алексею Волкову, сообщают «Новости Волгограда».

Было возбуждено уголовное дело по факту «публичного осквернения символов воинской славы России» (ч.3 ст.354.1 УК РФ). Волков от дачи показаний отказался. В результате глава штаба Навального в Волгограде признан виновным, ему назначен штраф в 200 тыс. руб.

В марте 2017 года, за несколько дней до появления коллажа, Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой и повредили глаз. Через несколько месяцев полиция прекратила расследование «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».