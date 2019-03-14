Алексей Венедиктов переизбран главным редактором «Эха Москвы»

Совет директоров теперь должен утвердить Венедиктова и подписать контракт на 5 лет, сообщил журналист радиостанции Алексей Нарышкин.
«Выборы главного редактора — голосовало 108 из 109. Венедиктов 79 голосов (73%), Голубев 22 голоса (20%). Испорченных 7 голосов. До Путина не дотянул 3%», — написал в Telegram-канале Венедиктов.
Алексей Венедиктов на радиостанции «Эхо Москвы» работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу. В феврале 1998 года был избран на пост главного редактора.