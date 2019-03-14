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Алексей Венедиктов переизбран главным редактором «Эха Москвы»

14.03.2019

Алексей Венедиктов победил на выборах главного редактора «Эхо Москвы». За него проголосовали 79 человек. Его соперник Алексей Голубев получил 22 голоса. Испорченных бюллетеней 7.

Совет директоров теперь должен утвердить Венедиктова и подписать контракт на 5 лет, сообщил журналист радиостанции Алексей Нарышкин.

«Выборы главного редактора — голосовало 108 из 109. Венедиктов 79 голосов (73%), Голубев 22 голоса (20%). Испорченных 7 голосов. До Путина не дотянул 3%», — написал в Telegram-канале Венедиктов.

Алексей Венедиктов на радиостанции «Эхо Москвы» работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу. В феврале 1998 года был избран на пост главного редактора.

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