Калининградского анархиста за оправдание теракта в Архангельске оштрафовали на 300 тыс. рублей

На выездном заседании в Калининграде Московский окружной военный суд признал виновным анархиста Вячеслава Лукичева в оправдании терроризма из-за поста о взрыве у приемной архангельского управления ФСБ. Его оштрафовали на 300 тыс. рублей. Об этом «Медиазоне» рассказала адвокат Лукичева Мария Бонцлер.

Лукичева освободили в зале суда, он будет обжаловать штраф. Анархист признал вину, но отказался от рассмотрения дела без исследования доказательств. Как показала экспертиза его поста, в нем не было призывов к терроризму, однако он содержал «оправдание политического насилия».

Лукичев оказался на скамье подсудимых после заявления военнослужащего по фамилии Демин, который увидел пост анархиста в Telegram, где он называет подростка, совершившего взрыв в архангельском УФСБ, героем.

Осенью 2018 года 17-летний подросток взорвал самодельную бомбу в приемной архангельского УФСБ. Сам молодой человек погиб, трое сотрудников службы пострадали.