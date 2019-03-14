Илья Яшин: В чем разница между бандитами и такими «прокурорами»?

Неделю назад в пансионат для пожилых, где живет моя бабушка, приходил сотрудник полиции. Он вежливо советовал администрации отказать в обслуживании «этой Яшиной», чтобы «не было проблем». Администрация пансионата объяснила, что не хочет играть в политические игры, и попросила больше с такими просьбами не обращаться.

И вот проблемы начались — как было обещано.

Сегодня директору пансионата с номера +7 (498) 569-00-12 позвонила помощник Красногорского городского прокурора Юлия Владимировна Криковцева.

Она прямым текстом сказала, что если моя бабушка Александра Яшина не будет выселена из пансионата, то «этот бизнес просто уничтожат». Угрожала проверками — в частности, обещала «натравить пожарных и Роспотребнадзор».

Вот объясните мне — в чем разница между бандитами и такими «прокурорами»?

Впрочем, говорят, у бандитов хоть какие-то человеческие понятия. А эти в погонах совсем уж людоеды, готовые творить вообще что угодно.