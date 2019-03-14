Главного редактора «Урал МБХ медиа» допросили в СК по делу об участии в нежелательной организации

Главного редактора «Урал МБХ медиа», бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге Максима Верникова после допроса в СК отпустили под обязательство о явке. Допрос касался дела об участии в нежелательной организации, сообщает «МБХ медиа».

«Допрос окончен, я остаюсь в качестве подозреваемого, не в качестве обвиняемого. Меру пресечения мне не избрали, избрали иную меру процессуального принуждения — обязательство о явке, также нужно сообщать в СК в случае смены места жительства. Кроме того, у меня изъяли загранпаспорт, так что я не могу выехать за границу», — сказал Верников.

По словам журналиста, еще в декабре он перестал быть координатором «Открытой России» в Екатеринбурге, а в феврале полностью вышел из движения и покинул региональный совет организации.

Утром к Верникову пришли с обыском. В «Открытой России» сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 284.1 УК (Осуществление деятельности иностранной «нежелательной» организации). Ранее в отношении Верникова уже возбуждались три административных дела по статье о деятельности нежелательной организации. Ему инкриминировали работу на Open Russia Civil Movement. Сам он утверждал, что региональные отделения «Открытой России» не связаны с британской Open Russia Civil Movement, поэтому претензии беспочвенны.

Первое уголовное дело по статье об участии в нежелательной организации было возбуждено в отношении ростовской активистки, члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. Она с конца января находится под домашним арестом.