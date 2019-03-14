Росавиация запретила полеты над Россией Boeing 737 MAX

Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены», — сообщил глава ведомства Александр Нерадько, передает «Интерфакс».
Решение о снятии запрета будет основываться на анализе «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing», отметил Нерадько.
10 марта Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Это стало вторым крушением самолета этого типа за полгода: в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море также вскоре после вылета.