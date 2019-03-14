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Росавиация запретила полеты над Россией Boeing 737 MAX

14.03.2019

Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.

«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены», — сообщил глава ведомства Александр Нерадько, передает «Интерфакс».

Решение о снятии запрета будет основываться на анализе «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing», отметил Нерадько.

10 марта Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Это стало вторым крушением самолета этого типа за полгода: в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море также вскоре после вылета.

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