В США началось расследование сделок по обмену данными пользователей Facebook

Федеральная прокуратура США проводит расследование сделок по обмену данными, которые Facebook заключила с некоторыми крупнейшими мировыми технологическими компаниями. Количество компаний, которые заключили сделку с крупнейшей социальной сетью, было около 150. Среди них такие гиганты, как Amazon, Apple, Microsoft и Sony, пишет The New York Times.

«Мы сотрудничаем со следствием и серьезно относимся к расследованию. Мы дали показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это», ─ заявил представитель Facebook.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке запросила предоставить суду информацию от двух известных производителей смартфонов о сделках с Facebook. Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook, получив широкий доступ к личной информации сотен миллионов ее пользователей.

Сделка с Facebook позволяла технологическим компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, зачастую без их согласия. При этом отмечается, что за последние два года социальная сеть прекратила большинство партнерских отношений с этими компаниями.