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МИД Швеции требует высылки российского дипломата

14.03.2019

Стокгольм потребовал от российского посла выслать одного из дипломатов, которого МИД Швеции считает сотрудником спецслужб. Вызов посла в МИД подтвердил представитель министерства Патрик Нильссон, сообщает РБК со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

В конце февраля Служба государственной безопасности Швеции сообщила об аресте сотрудника одной из ИT-компаний, которого подозревали в незаконной передаче информации. Как тогда заявили шведские силовики, его завербовал сотрудник российских спецслужб, который действовал под дипломатическим прикрытием.

Как тогда предположила шведская полиция, задержанный занимался преступной деятельностью по крайней мере с 2017 года.

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