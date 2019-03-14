МИД Швеции требует высылки российского дипломата

Стокгольм потребовал от российского посла выслать одного из дипломатов, которого МИД Швеции считает сотрудником спецслужб. Вызов посла в МИД подтвердил представитель министерства Патрик Нильссон, сообщает РБК со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

В конце февраля Служба государственной безопасности Швеции сообщила об аресте сотрудника одной из ИT-компаний, которого подозревали в незаконной передаче информации. Как тогда заявили шведские силовики, его завербовал сотрудник российских спецслужб, который действовал под дипломатическим прикрытием.

Как тогда предположила шведская полиция, задержанный занимался преступной деятельностью по крайней мере с 2017 года.