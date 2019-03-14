В России впервые подсчитали стоимость всей нефти и газа

Министерство природных ресурсов и экологии впервые подсчитало стоимость всех запасов полезных ископаемых в России — оценка дана на конец 2017 года. Затем оценка будет даваться ежегодно, сообщает РБК.

Так, запасы нефти в России оцениваются в 39,6 трлн руб., природного газа — в 11,3 трлн руб. Кроме того, Минприроды оценило запасы угля — почти в 2 трлн руб., в 808 млрд руб. — запасы железной руды, в 505 млрд руб. — запасы алмазов, в 480 млрд руб. — запасы золота. Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов России равна 55,2 трлн руб. — это около 60% ВВП за 2017 год.

Оценка была дана только запасам, на которые выдана лицензия, а совокупный объем разведанных месторождений значительно выше. Министр энергетики Александр Новак делал ранее прогноз: запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, газа — более чем на 100 лет.