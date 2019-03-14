Дмитрий Гудков: Второе дело по «нежелательной организации»

Второе дело по «нежелательной организации». Екатеринбург, журналист «МБХ-медиа» Максим Верников.

Лишение свободы на срок до 6 лет просто потому, что человеку не все равно, что происходит в стране.

Важно еще раз сформулировать: закон (незаконный, конечно) наказывает не за преступление. Тюрьма – просто по мнению чиновника. Чиновник решает, что такая-то организация «нежелательна» (отличительных признаков нет), и любого ее сотрудника могут посадить. А могут даже и не сотрудника: ни Максим, второй фигурант статьи 284.1, ни Настя Шевченко, первая, не имеют отношения к британской Otkrytoy Rossii.

Но если чиновнику захочется – то не только будут иметь, но и подкоп с Урала и из Ростова в Кремль проведут, для убийства дорогого Владимира Владимировича. Который мстит Михаилу Борисовичу, и в жернова этой мести попадают совершенно другие люди.

Мы сейчас должны отстоять первых жертв 284.1. Иначе дальше под ней окажется любой и каждый. Против статьи работает СПЧ, я сам пытаюсь найти тех во власти, кто понимает, чем она может обернуться в недалеком будущем, люди по всей стране выходят на улицу в поддержку Насти.

Но проблема еще и в том, что очень, слишком мало людей в принципе знают о ситуации. Не поленитесь – расскажите о ней своим знакомым. Огласка – это наше главное оружие. Темные дела могут твориться только в темноте.