Владислав Иноземцев: Brexit и Путин

Только что завершившееся в Палате общин голосование, по результатам которого британские парламентарии большинством в четыре голоса отвергли «жесткий Brexit» без какого-либо соглашения с ЕС, не только отражает беспомощность властей Соединенного Королевства, которые на протяжении вот уже почти трех лет не в состоянии произвести на свет вменяемого текста соглашения о выходе из Европейского Союза, но и открывает В.Путину исключительный шанс «послать привет» нелюбимой им стране.

После сегодняшнего голосования власти Британии будут вынуждены обратиться в Брюссель с просьбой отсрочить вступление в действие ст. 50 Лиссабонского договора, в случае применения которой с 29 марта британские политики перестают участвовать в принятии решений в Европейском Союзе. Предполагается, что отсрочка должна составить три месяца. Однако для того чтобы Лондон получил необходимую ему передышку, остающиеся 27 стран-членов должны единогласно поддержать это решение. И вот тут-то и возникает интересный момент.

Отказ ЕС предоставить отсрочку практически наверняка приведет к неконтролируемому выходу Великобритании из ЕС, что нанесет колоссальный вред островной экономике и станет серьезным свидетельством раскола и несогласованности в Европейском Союзе. Для этого, повторю, нужен один голос. И разумеется, Кремлю должно быть приятно «подложить свинью» британцам, почему-то не верящим тому, что российские геи-предприниматели ездили в Солсбери только для осмотра тамошнего собора, а с десяток нелюбимых российской верхушкой политэмигрантов покончили жизнь самоубийством или просто скопытились без видимых причин, столкнувшись с гнетущей атмосферой английского общества. Если учесть, что кремлевская пропаганда ежечасно сообщает о том, как В.Путина любят и В.Орбан, и Дж.Конти, и А.Ципрас, и М.Земан, то почему бы Москве не договориться хотя бы с одной страной ЕС о таком небольшом одолжении? Это вам не санкции с России снять – всего-то мелочь какая. Зато сразу станет ясно, насколько влиятельна позиция Кремля в Старом Свете.

Но, думаю, ничего подобного не случится. Потому что все «влияние», о котором рассказывают в Москве – это влияние на тех политиков в Европе, которые сами ни на что не влияют. «Влияние», миф о котором необходим только для нагнетания истерии в телевизоре и для обоснования трат бюджетных денег на пригожинских троллей. Тем, кто сомневается в последнем тезисе, советую внимательно следить за голосованием в Совете ЕС по «британскому вопросу»…