Павлу Грудинину отдадут место в Госдуме

Мандат скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова передадут в ближайшее время, наиболее вероятным претендентом называют бывшего кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина.

Как рассказал «Коммерсанту» собеседник, близкий к КПРФ, партия объявит о своем решении передать мандат Грудинину в ближайшие дни. Алферова избирали депутатом Госдумы в составе общефедеральной части списка КПРФ, поэтому теперь партия может передать его мандат любому кандидату из списка.

На принятие решения у КПРФ есть время до 20 марта. Если партия не примет меры самостоятельно и не предложит Центризбиркому своего кандидата, то ЦИК передаст мандат претенденту из региональной группы КПРФ, которая набрала наибольшее количество голосов, но не получила представителя в Госдуме.