Медведев одобрил строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода

Правительство одобрило начало строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Теперь судьба проекта зависит от решения президента Владимира Путина, пишут «Ведомости».

Участок до Нижнего Новгорода будет стоить 621,5 млрд руб., из которых по 200 млрд должны предоставить бюджет и РЖД. Но если власти решат продолжить дорогу до Казани, смета вырастет почти втрое — до 1,7 трлн руб., отмечает газета.

Медведев уже обещал строителям ВСМ налоговые льготы и одобрил включение проекта в магистральный план развития инфраструктуры. При этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов скептически относится к проекту. Минфин считал, что пассажиропоток до Нижнего Новгорода посчитан некорректно. Сейчас по всем видам транспорта он не превышает 2,1 млн человек в год, а РЖД рассчитывает, что он вырастет до 5,5 млн. В подготовленной РЖД модели проекта, говорил представитель РЖД, поток пассажиров даже выше — 7,7 млн.

Пока президент не принял решения. РЖД надеется, что это произойдет до конца марта.