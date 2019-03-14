Британский парламент выступил против выхода станы из ЕС без сделки

Палата общин большинством голосов запретила правительству Британии выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения. Теперь Британия готовится отложить выход из ЕС, который должен был состояться 29 марта.

При этом, как отмечает Русская служба «Би-би-си», депутаты нанесли правительству Терезы Мэй еще одно поражение: кабинет предлагал исключить возможность выхода без соглашения только конкретно 29 марта, но Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход без соглашения вообще когда-либо.

Накануне парламент во второй раз отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

В четверг в Палате общин планируется провести голосование по вопросу об отсрочке Brexit, а именно, одобрить поручение правительству просить Евросоюз о переносе дня выхода Британии с 29 марта на более поздний срок.