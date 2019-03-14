США готовят испытание запрещенной ДРСМД ракеты

В августе США намерены испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 км (620 миль), что противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее в Вашингтоне заявили, что выйдут из ДРСМД, если Москва не уничтожит свои ракеты, которые, по мнению США, нарушают Договор. Россия в ответ приостановила действие ДРСМД.

Если испытания американской ракеты пройдут успешно, она может быть развернута примерно через полтора года. Высокопоставленный представитель министерства обороны, отказавшийся назвать свое имя, сказал журналисту Reuters, что Соединенные Штаты также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавив, что обе будут обычными, а не ядерными.