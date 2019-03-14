Власти Венесуэлы объявили о восстановлении электроснабжения

Подача электроэнергии в Венесуэле полностью восстановлена, заявил в эфире государственного телевидения вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, в некоторых местах все еще есть проблемы с электроснабжением из-за взрывов трансформаторов. Он призвал венесуэльцев к экономии электроэнергии, передает «Интерфакс».

Родригес сообщил, что с 14 марта вся трудовая деятельность в стране будет возобновлена. При этом все школьные занятия приостановлены еще на 24 часа.7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без электричества из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС. Парламент Венесуэлы 11 марта объявил о введении чрезвычайного положения.