Против экс-координатора «Открытой России» в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

К главному редактору корпункта «Урал МБХ медиа» и бывшему координатору «Открытой России» в Екатеринбурге Максиму Верникову пришли с обысками.

«Давление властей на наше движение продолжается. В отношении экс-координатора «Открытой России» Максима Верникова, в феврале вышедшего из движения, возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК (Осуществление деятельности иностранной «нежелательной» организации) — второе в России после прогремевшего на всю страну дела Анастасии Шевченко. Только что закончился обыск в его квартире», — сообщили на странице движения в Facebook.

Как пишет Znak.com , обыски проводило СУ СК по Свердловской области, там отказались комментировать информацию. В отношении Верникова уже возбуждались три административных дела по статье о деятельности нежелательной организации. Ему инкриминировали работу на Open Russia Civil Movement. Сам он утверждал, что региональные отделения «Открытой России» не связаны с британской Open Russia Civil Movement, поэтому претензии беспочвенны.

Ранее уголовное дело о деятельности нежелательной организации возбудили в отношении ростовской активистки Анастасии Шевченко, которая возглавляла местное отделение «Открытой России». С 23 января она находится под домашним арестом.