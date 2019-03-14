Против экс-координатора «Открытой России» в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

К главному редактору корпункта «Урал МБХ медиа» и бывшему координатору «Открытой России» в Екатеринбурге Максиму Верникову пришли с обысками.
«Давление властей на наше движение продолжается. В отношении экс-координатора «Открытой России» Максима Верникова, в феврале вышедшего из движения, возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК (Осуществление деятельности иностранной «нежелательной» организации) — второе в России после прогремевшего на всю страну дела Анастасии Шевченко. Только что закончился обыск в его квартире», — сообщили на странице движения в Facebook.
Ранее уголовное дело о деятельности нежелательной организации возбудили в отношении ростовской активистки Анастасии Шевченко, которая возглавляла местное отделение «Открытой России». С 23 января она находится под домашним арестом.