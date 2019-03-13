Бывший глава штаба Трампа Пол Манафорт приговорен к 7,5 годам заключения

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт осужден на три с половиной года тюрьмы по обвинению в сговоре против США и попытке воспрепятствовать правосудию с помощью подкупа свидетелей. Об этом сообщает CNN.

На прошлой неделе он уже получил три года и 11 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в уходе от уплаты налогов и мошенничестве в банковской сфере. В общей сложности бывший глава штаба Трампа проведет в заключении семь с половиной лет.

Прокурор Эндрю Вайсманн говорил в суде около получаса. Он описал активы Манафорта, которые будут основанием при определении того, сколько денег тот заплатит Налоговому управлению США и банкам, которые он обманул. На прошлой неделе прокурор утверждал, что у Манафорта все еще есть миллионы долларов, и он сможет легко заплатить реституцию и штрафы.