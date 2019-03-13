В Минфине США появилось стратегическое подразделение по России

В Управлении по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) Министерство финансов США создало отдельные «подразделения стратегического воздействия» (Strategic Impact Units), которые займутся вопросами «самого высокого приоритета». Среди них: Россия, Северная Корея, Иран, пишет РБК.

По словам заместителя министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер, речь идет о «новом институциональном механизме». «Эти подразделения объединяют экспертов TFI, обеспечивая надлежащее взаимодействие наших инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей», — сказала Манделкер.

Она рассказала, что в американских санкционных списках находится уже более 270 физических и юридических лиц, связанных с Россией: «Многие объекты наших санкций стали изгоями для международного сообщества и утратили способность изображать из себя легитимных бизнесменов. Например, мы смогли устранить контроль над важными для глобального рынка алюминиевыми компаниями Олега Дерипаски, олигарха, тесно связанного с Кремлем».