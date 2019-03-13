Close

ФСБ подала иск к «Новой газете»

13.03.2019

Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту Ивану Жилину. Силовики требуют признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ» информацию о пытках в Магнитогорске, сообщает «Новая».

Претензии ФСБ касаются двух материалов газеты о гражданине Кыргызстана Хуснидине Зайнабидинове, задержанном вскоре после взрыва дома в Магнитогорске. Жена и правозащитники рассказывали о том, что мужчину пытали местные силовики, однако через несколько дней после первой публикации челябинский прокурор Виталий Лопин заявил, что тот якобы отказался от своих слов, поясняют в издании.

В исковом заявлении говорится, что «допущенные высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний». 

ФСБ требует удалить указанные материалы с сайта «Новой» и опубликовать опровержение. Предварительное заседание по иску назначено на 21 марта.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва обрушился подъезд многоквартирного дома. По официальной версии, произошел взрыв газа.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.