Совфед одобрил законы о наказании за фейки и неуважение к власти

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий штрафы и блокировку интернет-страниц за распространение фейковых новостей. За принятие документа проголосовали 149 сенаторов, трое были против, столько же воздержались, сообщает ТАСС.

Вводится запрет на «распространение недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». Доступ может быть ограничен по требованию Генерального прокурора или его заместителей.

Также сенаторы одобрили законопроект, который вводит штрафы и аресты за публикации в интернете, которые «в неприличной форме» выражают «явное неуважение» к государству и российским госсимволам, передает «Дождь» . За проголосовали 145 сенаторов, трое были против, еще четверо воздержались.

Ранее писатели, журналисты и правозащитники из объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб выступили с заявлением против принятых Госдумой законов о фейковых новостях и оскорблении власти. Они считают эти законы, внесенные сенатором Андреем Клишасом, установлением в стране режима прямой цензуры.