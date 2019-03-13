Суд взыскал с «Новой газеты» 40 тысяч рублей в пользу экс-главы РЖД

Басманный районный суд Москвы взыскал 30 тысяч рублей с «Новой газеты» и еще 10 тысяч с ее журналиста Андрея Сухотина в качестве компенсации морального вреда экс-главе Российских железных дорог Владимиру Якунину. Он требовал по 1 млн рублей компенсации и с редакции, и с журналиста, отмечает «Новая».

Суд потребовал удалить 2 из 7 спорных фраз из расследования Сухотина «Миллиарды черпали полковником» об арестованном полковнике МВД Дмитрие Захарченко, а также опубликовать опровержение на них. Сухотин в своем расследовании связывал Якунина с уголовным делом Захарченко.

«Иск частично удовлетворили — взыскать с редакции 30 тысяч, с Сухотина — 10 тысяч. А хотели по миллиону с каждого. Мы довольны», — прокомментировала «МБХ медиа» решение суда пресс-секретарь «Новой» Надежда Прусенкова.

Ранее представители Якунина требовали от издания «удалить недостоверные сведения, опубликовать опровержение, а также выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за материал Ирека Муртазина «Особо важное убийство». По этому иску стороны заключили мировое соглашение, по которому «Новая газета» удалит часть информации из статьи о связи сына экс-главы РЖД с убийством подмосковного следователя Евгении Шишкиной и не будет выплачивать компенсацию.