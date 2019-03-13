Более €230 млн осели в Чехии в рамках «прачечной Тройка»

€232 млн 835 тысяч осели в Чехии в рамках «прачечной Тройка» — масштабной операции по выводу капиталов из России, о которой недавно рассказал в своем расследовании Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как пишет «Радио свобода» со ссылкой на данные Чешского центра журналистов-расследователей, Чехии касается лишь небольшая часть схемы, в которой были задействованы фирмы и финансовые институты десятков стран. Однако на чешском примере видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе.

По утверждению расследователей, только за изделия из хрусталя фирмы и частные лица, подозреваемые в причастности к деятельности «прачечной», заплатили более 60 млн чешских крон (примерно $3 млн). Среди других способов потратить вывезенные средства — пребывание на чешских курортах, покупка автомобилей, дорогой одежды и недвижимости.

OCCRP ранее раскрыла офшорную схему , с помощью которой выводили из России миллиарды долларов. Авторы расследования утверждают, что «устроителем и оператором» схемы была инвесткомпания «Тройка-Диалог».

По словам директора Чешского центра журналистов-расследователей Павлы Голцовой, схема вывода капитала следующая: «Есть некий источник средств в России — скажем, в случае с механизмом кражи и отмывания денег, который помог раскрыть Сергей Магнитский, это были деньги бюджетные. Они переводятся в офшорные фирмы. Эти фирмы «перебрасывают» деньги друг другу, чтобы продолжить цепочку и сделать происхождение средств менее очевидным. Потом деньги переводятся в какой-то «дружественный» банк — чаще всего в Латвии, Литве, на Кипре или Мальте. В нашу финансовую систему эти деньги поступают на основе выставленных фиктивных счетов, но иногда и за реальные торговые операции, поставку каких-то товаров или оказание услуг. После чего такие деньги становятся «отмытыми», легализованными, дальше ими можно пользоваться по своему усмотрению».