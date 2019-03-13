Сенаторы отправили на доработку законопроект о хостелах

Совет Федерации 13 марта отклонил законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов и отправил его на доработку. Госдума ранее утвердила поправку в Жилищный кодекс, по которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». То есть, чтобы разместить хостел в таком доме надо жилое помещение перевести в нежилое.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед в целом поддерживает идею закона о хостелах, но предлагает его доработать и отложить вступление закона до следующего года. Матвиенко считает, что бизнесу необходимо дать время цивилизованно исполнить закон, передает «Интерфакс».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что нижняя палата парламента готова преодолеть вето Совета Федерации по этому закону в случае его отклонения и претензий к сути закона. «По содержанию профильный комитет Совета Федерации нас поддерживает, а по срокам вступления закона в силу нет. Мы за поиск какого-то нормального решения. Но если пересмотреть суть закона, то мы этого делать не будем, будем голосовать и найдем поддержку всех фракций и большинства депутатов», — сказал Толстой.