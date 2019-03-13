Худшим городом мира для проживания оказался Багдад

Вена заняла первое место в рейтинге городов мира по качеству жизни, который ежегодно составляет американская консалтинговая компания Mercer. Столица Австрии становится самым комфортным для жизни городом мира десятый год подряд, пишет «Медуза».

В пятерку самых комфортных городов также вошли: Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия). В России лучший результат у Москвы — 167 место в рейтинге, как и годом ранее. Санкт-Петербург занял 174-ю строчку, опустившись на одно место вниз.

Замыкает список столица Ирака — Багдад, разместившаяся на 231 месте. Немногим лучше специалисты оценили город Банги (ЦАР), который занял 230-ю позицию, и столицу Йемена Сану, которая оказалась на 229-й строке. Помимо них, в десятку худших городов мира вошли Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).

Рейтинг Mercer предназначен для специалистов, отправляющихся работать в другие страны. При его создании учитываются жилищные условия, наличие потребительских товаров, общественный транспорт, социально-политическая и культурная обстановка, наличие развлечений, природные условия и состояние экономики.