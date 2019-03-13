Журналисты и литераторы назвали законы Клишаса цензурой

Писатели, журналисты и правозащитники из объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб выступили с заявлением против принятых Госдумой законов о фейковых новостях и оскорблении власти. Они считают эти законы, внесенные сенатором Андреем Клишасом, установлением в стране режима прямой цензуры. Открытое письмо публикует Colta.

Авторы письма приводят выдержки из 29 статьи Конституции РФ: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них… Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается…».

«Принятые законы устанавливают право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете. При этом блокировка будет осуществляться «незамедлительно», без каких-либо предупреждений и обсуждений», — говорится в заявлении.

Подписавшие заявление считают, что «речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации». По их мнению, принятые законы — это «создание невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии» и «государственные репрессии против всего журналистского и писательского сообщества».

«Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России, подробно проанализированную в одноименном докладе Международного ПЕН-Клуба, «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба», — пишут авторы заявления.

Среди подписавших письмо литературный критик Александр Архангельский, драматург Александр Гельман, поэты Игорь Иртеньев и Лев Рубинштейн и другие. Госдума РФ 7 марта приняла законы о штрафах за оскорбление власти и госсимволов, а также за распространение фейковых новостей. 13 марта их рассмотрят в Совете Федерации. Совет по правам человека при президенте просил Совфед не принимать эти законы.