Юрий Сапрыкин: ужасно важное качество сегодня — стоять за правду и защищать слабого

Простите, если это покажется банальностью, но хотелось бы зафиксировать: ужасно важное качество сегодня — стоять за правду и защищать слабого, даже тогда, когда это ничего не изменит (то есть практически всегда). И когда очень мало у кого хватает на это сил. И не просто перепостами, или вымученными агитками, или руганью в комментах — а спокойными действиями и словами. Хотелось бы сказать спасибо Анне Наринской, которая провела день в суде по «Новому величию» и написала отчет об этом, и Сергею Шаргунову, который голосовал в Думе против закона об оскорблении власти, а потом вежливо и аргументированно разложил по полкам, почему этот закон сам по себе предельно оскорбителен, в эфире «Эха» у Евгении Альбац. Спасибо.